МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Российские регионы смогут финансировать программы газификации за счет средств от реструктуризации бюджетных кредитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце августа поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации и о результатах доложить в правительство в срок до 8 сентября.

В Минфине указали, что действующий закон о бюджете позволяет регионам направлять средства от реструктуризации кредитов, высвобождаемые в 2021-2024 годах, на новые инвестиционные проекты, но порядок использования этих денег должен быть определен специальным нормативным актом правительства.

В пресс-службе добавили, что Минфин разработал и направил в кабмин проект постановления, позволяющий регионам инвестировать бюджетные средства в объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестпроекта.

"Таким образом, предусмотрена возможность использования субъектами РФ средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, для финансирования региональных программ газификации", — заключили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям.