МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Россияне стали лучше платить по автокредитам: доля просроченной задолженности в июле снижалась второй месяц подряд и по итогам месяца достигла 8,6%, следует из исследования Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих ссуд данного типа после скачка в мае до 9,2% с приходом лета начала снижаться: в июне и июле она уменьшилась по 0,3 процентного пункта. Таким образом, показатель опустился чуть ниже уровня марта текущего года.

В то же время с начала года доля "просрочки" по кредитам на покупку автомобиля выросла на 1,4 процентного пункта — основной рост ссуд с неплатежами пришелся на март. Гендиректор НБКИ Александр Викулин объяснил такую динамику экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Самые низкие значения доли автокредитов с просроченной задолженностью в июле компания зафиксировала в Удмуртской Республике (5,5%), Москве (7,0%) и Санкт-Петербурге (7,0%), а самые высокие — в Краснодарском (12,4%) и Ставропольском (12,1%) краях и Новосибирской области (10,9%).

"В целом, банки контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов в автокредитовании. Доля автокредитов с просрочкой остается на вполне приемлемом уровне, значительно более низком, чем в необеспеченном кредитовании", — сказал Викулин.