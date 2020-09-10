МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Инициатива о распространении системы маркировки на рынок алкоголя пока не поступала в Минздрав, при поступлении будет рассмотрена, борьба с нелегальным алкоголем — важный элемент снижения потребления спиртных напитков, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

"В Минздрав пока такая инициатива не поступала, когда поступит, мы, безусловно, ее рассмотрим. Стоит отметить, что борьба с нелегальным алкоголем является одним из важных элементов снижения потребления алкоголя в целом и следовательно, может помочь снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкоголя", — сказал Салагай.