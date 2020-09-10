МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Лишь треть российских вкладчиков хотя бы раз использовали альтернативные традиционным вкладам способы сбережения, при этом почти четверть россиян о них не осведомлена, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Если говорить об имеющемся опыте использования инвестиционных продуктов, то таковой есть сегодня у трети (31%) опрошенных. Однако четверть опрошенных (24%) не знакома с ними в принципе, а 69% вкладчиков ни разу подобные продукты не оформляли", — выяснили аналитики.

Так, оформляли когда-либо ранее вклад в комбинации с накопительным и инвестиционным страхованием жизни или ПИФом 9% россиян соответственно, индивидуальный инвестиционный счет — 9%, обезличенный металлический счет — 7%. Наименьшим спросом среди розничных инвесторов пользуются программы доверительного управления — их оформляли лишь 4%.

При этом россияне в целом готовы попробовать инвестировать в такие продукты: открыть индивидуальный инвестиционный счет предпочтут 34, обезличенный металлический счет — 29% респондентов, программы доверительного управления — четверть россиян. Инвестиционные вклады (в зависимости от инвестиционной составляющей (ПИФ, НСЖ, ИСЖ) хотели бы открыть 20-22% россиян.

Однако среди российских вкладчиков по-прежнему есть и скептики: не готовы воспользоваться в будущем инвестиционными продуктами 38% опрошенных. Большинство объясняет свое решение недоверием к таким альтернативам традиционным вкладам, около 15% россиян заявили о непонимании условий данных продуктов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября сообщила, что россияне в текущем году перевели рекордный объем средств из традиционных вкладов в альтернативные инструменты сбережения и на рынок ценных бумаг, банки должны учитывать данный факт при определении ставок по вкладам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады августа опустилась до рекордно низкого уровня — 4,43% против 4,45% во второй декаде.

Исследование проводилось в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, у которых есть вклад в кредитной организации. Объем выборки – 1201 человек.