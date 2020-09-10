МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии блокирует Кипр, требуя ввести ограничительные меры против Турции, сообщают "Известия" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

По данным источников германского издания, знакомых с ситуацией, договоренности по санкциям антибелорусским санкциям не будут достигнуты до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, запланированной на 21 сентября.

14 августа главы дипломатических ведомств государств ЕС поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Белоруссии и разгона протестных.

Источники также сообщают, что Кипр настаивает на введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.