МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, скоро завершится и на смену ей придет "век беспорядка". Как пишет РБК, об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, авторы которого — стратег Джим Рейд и его коллеги.

Аналитики банка считают, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой "вертолетных денег" от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений и с точки зрения их электорального веса.

"Век беспорядка" будет также определяться ростом инфляции в ряде стран, экономическим неравенством, ужесточением конкуренции между поколениями, а также новой технологической революцией.

Такой "беспорядок" будет определять экономическую ситуацию в мире примерно в течение десятилетия.

По мнению стратегов, новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.