МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Уровень неопределенности относительно будущей динамики в российской экономике в связи с пандемией сейчас несколько выше обычного, в этих условиях Банк России при принятии решений стремится выбирать политику, устойчивую к любым сценариям, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

"Уровень неопределенности относительно будущей динамики в связи с пандемией сейчас несколько выше, чем обычно, Центральный банк в этих условиях при принятии решений стремится выбирать направление политики устойчивое к разным сценариям дальнейшего развития", — сказала Юдаева, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

Банк России в настоящее время проводит мягкую денежно-кредитную политику. Банк России в июле снизил ключевую ставку в третий раз подряд — на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. Это стало новым историческим минимумом. Во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, намерен оценивать целесообразность снижения ключевой ставки.