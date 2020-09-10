МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Интер РАО" и General Electric (GE) подписали соглашения о партнёрстве для повышения уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности, сообщила "Интер РАО".

"Соглашения предусматривают значительное повышение локальных компетенций, в том числе за счёт передачи соответствующих технологий и расширения сферы деятельности совместного предприятия "Интер РАО" и GE — ООО "Русские Газовые Турбины" (РГТ) в качестве центра передового опыта и основной производственной площадки для локализации в регионе газотурбинного оборудования GE", — говорится в сообщении.

Добавляется, что компании планируют дальнейшую локализацию производства в РФ газовых турбин по лицензии GE. "В целях выполнения требований, предъявляемых к участникам государственных инвестиционных программ по строительству и/или модернизации генерирующих мощностей (программы ДПМ, договоров о предоставлении мощности), "Интер РАО" и GE планируют повысить вплоть до 100% уровень локализации газовой турбины 6F.03 единичной мощностью до 88 МВт, которая в настоящее время производится на заводе "РГТ" в Рыбинске, а также начать локальное производство ещё одной модели газовых турбин GE — GT13E2 мощностью до 210 МВт", — поясняется в сообщении.

Кроме того, "Интер РАО" и GE намерены обеспечить глубокую локализацию компетенций в части технического обслуживания и ремонта указанного газотурбинного оборудования.