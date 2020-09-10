МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Текущие темпы инфляции в России замедлятся в четвертом квартале текущего года, до конца года и в следующем году будет преобладать дезинфляционное влияние спроса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией. Аналитики ЦБ ожидают инфляцию в России к концу года на уровне 4%

"Мы исходим из того, что на горизонте остатка этого года и следующего года дезинфляционное влияние спроса будет превалировать. По мере исчерпания эффекта отложенного спроса после снятия ограничений, по мере смягчения ограничений и перестройки производственных цепочек и их оптимизации у нас меньше будут действовать факторы предложения. В целом наши ожидания остаются в том, что текущие темпы роста цен снизятся — это снижение мы увидим уже в четвертом квартале", — сказал он.

Заботкин добавил, что текущий темп роста цен в сезонно сглаженном выражении находится "где-то в районе 4% или чуть ниже".

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

Трендовая инфляция в РФ в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,96%, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в августе 2020 года не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,96%", — говорится в сообщении.

При этом оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, повысилась до 3,55% с 3,39% в июле.

"Динамика трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции указывает на то, что существенные колебания месячного роста цен с поправкой на сезонность в июле и августе (замедление до 2,2% SAAR в июле и ускорение до 4,9% SAAR в августе) были в значительной степени вызваны влиянием разовых факторов. При этом инфляционное давление, очищенное от влияния временных и разовых факторов, находится вблизи 4% в пересчете на год", — отмечают в ЦБ.