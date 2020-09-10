Банк России прогнозирует замедление инфляции в IV квартале
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Текущие темпы инфляции в России замедлятся в четвертом квартале текущего года, до конца года и в следующем году будет преобладать дезинфляционное влияние спроса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.
"Мы исходим из того, что на горизонте остатка этого года и следующего года дезинфляционное влияние спроса будет превалировать. По мере исчерпания эффекта отложенного спроса после снятия ограничений, по мере смягчения ограничений и перестройки производственных цепочек и их оптимизации у нас меньше будут действовать факторы предложения. В целом наши ожидания остаются в том, что текущие темпы роста цен снизятся — это снижение мы увидим уже в четвертом квартале", — сказал он.
Заботкин добавил, что текущий темп роста цен в сезонно сглаженном выражении находится "где-то в районе 4% или чуть ниже".
По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.
Трендовая инфляция в РФ в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,96%, сообщает Банк России.
"Оценка трендовой инфляции в августе 2020 года не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,96%", — говорится в сообщении.
При этом оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, повысилась до 3,55% с 3,39% в июле.
"Динамика трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции указывает на то, что существенные колебания месячного роста цен с поправкой на сезонность в июле и августе (замедление до 2,2% SAAR в июле и ускорение до 4,9% SAAR в августе) были в значительной степени вызваны влиянием разовых факторов. При этом инфляционное давление, очищенное от влияния временных и разовых факторов, находится вблизи 4% в пересчете на год", — отмечают в ЦБ.
https://1prime.ru/state_regulation/20200910/832009852.html