МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Динамика ВВП РФ в июле-августе складывается лучше ожиданий ЦБ, итоги года могут быть лучше июльского прогноза по спаду экономики страны на 4,5-5,5%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

"Данные за июль-август также показывают, что динамика роста (ВВП — ред.) в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но учитывая то, что, действительно, действует много факторов как со стороны спроса, очень большой фактор это, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства, так и со стороны предложения, то пока, наверное, говорить рано о том, как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону", — сказал он, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Но в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, из чего совет директоров исходил в июле", — добавил Заботкин.