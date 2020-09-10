МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы оценили общие потери российской экономики от коронавируса и введенных ограничений. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование РАНХиГС.

По итогам второго квартала 2020 года снижение ВВП составило 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале потери составили 0,5 процента.

Семь секторов продемонстрировали существенное сокращение добавленной стоимости: оптовая и розничная торговля, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, а также прочие услуги.

В первом квартале из-за режима самоизоляции рабочих дней было на три меньше нормы, во втором квартале — на 23.

Оценка РАНХиГС оказалась оптимистичнее оценки Росстата, по данным которого ВВП во втором квартале сократился на восемь процентов по сравнению с таким же периодом 2019 года.