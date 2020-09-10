МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России не исключает снижения ключевой ставки ниже 4%, если возникнет необходимость вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией. Банк России прогнозирует замедление инфляции в IV квартале

"Если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%", — ответил он на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки ниже 4% при каких-то условиях.

Согласно официальной позиции регулятора, Банк России в 2020-2022 годах будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%.

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.