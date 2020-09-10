МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин: решения кабмина позволили избежать глубокого спада экономики России

"Будет совещание по экономическим вопросам", — рассказал Песков журналистам.

Особое внимание, по его словам, будет уделено темам восстановления экономики после пандемии коронавируса, а также занятости и безработице.

Речь пойдет, прежде всего, о том, как экономика страны проходит текущий период, и как идет ее восстановление после пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь.

"Особое внимание (будет уделено) занятости, занятости и безработице", — отметил Песков, упомянув, что совещание пройдет в формате видеоконференции, а участие в нем примут глава президентской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.