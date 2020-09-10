МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ дал базовый прогноз по основным показателям экономики страны на 2023 год: темпы роста ВВП составят 2-3%, инфляция в конце года будет находиться на уровне 4%, следует из проекта документа ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов". ЦБ: динамика ВВП России в июле-августе складывается лучше ожиданий регулятора

Кроме того, согласно базовому прогнозу, экспорт может ускориться на 3-5%, а импорт — на 3,9-5,9%. При этом прогноз по росту кредитования компаний составляет 6-10%, населения — 10-14%.

Чистый отток капитала из РФ в 2023 году прогнозируется в размере 15 миллиардов долларов.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Банк России ожидает стабилизации цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель к концу 2022 года.

"Цены на нефть стабилизируются на уровне 50 долларов США за баррель к концу 2022 года", — сказано в документе.

Отмечается, что заключение сделки ОПЕК+ и возвращение к дефициту на рынке нефти будут способствовать росту среднегодовой цены на нефть до 50 долларов США за баррель к концу 2022 года и ее стабилизации на этом уровне. При этом восстановление цен на нефть будет сдержанным в силу ожидаемого постепенного роста предложения нефти вне ОПЕК+ и ослабления ограничений по добыче в рамках договоренностей ОПЕК+, подчеркивает регулятор.

РИСКОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил рисковый сценарий развития экономики России в 2020-2023 годах.

Согласно представленному прогнозу, спад ВВП РФ в рисковом сценарии в 2020 году ожидается на уровне 4,5-5,5%; в 2021 году восстановление экономики прогнозируется на уровне до 1% (0-1%). Рост ВВП РФ в 2022-2023 годах по рисковому сценарию Банка России составит 1-2% и 1,5-2,5% соответственно. Силуанов рассказал, что поможет смягчить спад экономики России

Инфляция в данной версии прогноза ожидается в текущем году на уровне 3,7-4,2%. В 2021 году прогнозируется ее ускорение до 5,5-6,5%, в 2022 году — замедление до 2-3%. В 2023 году рост цен по рисковому сценарию ЦБ составит 2,5-3,5%.

Средняя цена на нефть марки Urals в рисковом сценарии прогноза ЦБ на 2020 год составляет 38 долларов за баррель, в 2021 году — 25 долларов за баррель, в 2022 и 2023 году — 30 и 35 долларов за баррель.

С точки зрения внешних условий данный прогноз исходит из того, что эпидемия коронавируса будет иметь затяжной характер (в том числе с сохранением частичных ограничений). Кроме того, рисковый сценарий предполагает существенное снижение цен на нефть и их медленное восстановление до 35 долларов за баррель.

Внутренние предпосылки данного прогноза основаны на более мягкой бюджетной консолидации, подавленных потребительских настроениях и слабой потребительской активности домохозяйств, а также крайне медленном восстановлении инвестиционной активности, существенном пересмотре и частичном отказе от ранее запланированных инвестиционных планов.

РАЗВИТИЕ ПРИ ЗАТЯЖНОМ ХАРАКТЕРЕ ЭПИДЕМИИ И ЕЕ ОСЛАБЛЕНИИ

ЦБ РФ спрогнозировал варианты развития экономической ситуации в России при затяжном характере эпидемии и в случае ослабления эпидемиологических рисков.

В документе ЦБ описал несколько сценариев развития экономической ситуации в стране, в частности дезинфляционный, который предполагает затяжной характер эпидемии, и проинфляционный, при котором будет наблюдаться ослабление эпидемиологических рисков.

В случае реализации дезинфляционного сценария произойдёт снижение цен на нефть в 2021 году к 35 долларам США за баррель и постепенное восстановление до 50 долларов за баррель после 2023 года (предполагается продление ограничений в рамках ОПЕК+). Инфляция по итогам 2020 года составит 3,7-4,2%, 2021 года – 3,5-4%, 2022 года – 2-3%, 2023 года – 3-4%. ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году, вырастет на 1,5-2,5% в 2021 году, на 2-3% в 2022 году и на 1,5-2,5% в 2023 году. Чистый отток капитала из РФ прогнозируется на уровне 25 миллиардов долларов США в 2020 году, 15 миллиардов долларов в 2021 году, 10 миллиардов долларов в 2022 году, а в 2023 году прогнозируется приток в 5 миллиардов долларов.

Проинфляционный сценарий предполагает, что произойдёт снижение цен на нефть к 35 долларам за баррель в 2021 году и их плавное восстановление к новому равновесному уровню 42 доллара за баррель. Инфляция по итогам 2020 года составит 3,7-4,2%, 2021 года – 4,5-5%, 2022 года – 4%, 2023 года – 4%. ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году, вырастет на 3-4% в 2021 году, на 1,5-2,5% в 2022 году и на 1-2% в 2023 году. Чистый отток капитала из РФ прогнозируется на уровне 25 миллиардов долларов США в 2020 году, 10 миллиардов долларов в 2021 году и по 5 миллиардов долларов в 2022 и 2023 годах.