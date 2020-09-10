МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Антикризисные меры властей России по поддержке потребительского спроса во втором квартале 2020 года составили около 0,8 триллиона рублей, говорится в проекте ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что значительную часть потерь для населения, бизнеса и экономики в целом удалось компенсировать при помощи мер правительства РФ и Банка России. "По оценкам Банка России, антикризисные меры по поддержке потребительского спроса во II квартале 2020 года составили около 0,8 триллиона рублей", — говорится в материалах.