КИЕВ, 10 сен — ПРАЙМ. Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию в будущем году на уровне 5%, об этом в четверг заявил глава регулятора Кирилл Шевченко.

По его словам, ЦБ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год.

"Основные принципы на 2021 год предусматривают продолжение политики инфляционного таргетирования. Наша среднесрочная цель по инфляции остается неизменной — 5%. Также мы не отказываемся от режима гибкого курсообразования, сохраняем курс на валютную либерализацию и избегаем любых форм фискального доминирования", — сказал Шевченко на брифинге.

В свою очередь глава совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщил, что согласно утвержденному документу экономика Украины будет приспосабливаться к новым условиям после кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

"Дефицит текущего счета будет расширяться, однако остается в приемлемых границах — около 4% ВВП", — добавил Данилишин.

Верховная рада в апреле внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым по итогам этого года ВВП снизится на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо ожидавшихся 5,5%, курс гривны — 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов), или 7,5% ВВП.