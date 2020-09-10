МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент России Владимир Путин.

"Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется широким фронтом во всех отраслях. Мы с вами подробно обсуждали эту тему на подобной сегодняшней встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки, прогнозы стали более позитивными и более точными", — сказал президент.

По его словам, в России с ослаблением пандемии наметилось восстановление экономики, растет потребительская активность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный, этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге. Руководитель РЖД мне об этом не так давно докладывал", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.