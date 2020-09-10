10 сен — Dow Jones. Число заявок на пособие по безработице в США, вероятно, снизилось на прошлой неделе, сигнализируя о постепенном улучшении ситуации на рынке труда после нанесенного пандемией удара.

Прогнозы экономистов предполагают уменьшение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе с учетом коррекции на сезонные колебания до 850 000 с 881 000 неделей ранее. В марте показатель достиг пикового значения около 7 млн и остается на высоких с исторической точки зрения уровнях. До пандемии рекордное число первичных заявок на пособие по безработице в США составляло 695 000.

Число граждан, получающих пособие по безработице, также снизилось с достигнутых ранее максимумов. Вторичные заявки на пособие по безработице на неделе 16-22 августа упали на 1,24 млн, до 13,3 млн.

Общее число получателей выплат по безработице из бюджетов штатов и федерального бюджета в середине августа оставалось высокими и составило около 29 млн человек без коррекции на сезонные колебания. Этот показатель учитывает временные программы поддержки самозанятого населения и фрилансеров наряду с традиционными государственными программами.

"Нам предстоит длинный путь, но я ожидаю дальнейшего прогресса. Все больше компаний еще только начинают открывать свои двери", — отмечает Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont.

Безработица в США в августе упала до 8,4% с 10,2% в июле, достигнув пика около 15% в апреле, когда пандемия спровоцировала широкомасштабную приостановку экономической активности.

Открытие границ штатов способствовало росту занятости летом, который продолжался и в августе, но менее стремительными темпами. Об этом свидетельствовал опубликованный в пятницу отчет Министерства труда США по занятости.

По большей части снижение числа заявок на пособие по безработице в конце августа стало следствием изменения методики коррекции показателя на сезонные колебания, которой придерживаются в Министерстве труда, отмечают экономисты. Изменение методики будет способствовать сближению скорректированных показателей и реальных цифр, искаженных пандемией.

Однако эти изменения не коснутся картины на рынке труда в целом. Пандемия вызвала рекордный рост увольнений, который затем был частично компенсирован в летние месяцы. При этом безработица в США в краткосрочной перспективе, вероятно, будет оставаться около уровней, наблюдавшихся в предыдущие периоды рецессии.

Увеличение числа вакансий, индикатор активности на рынке труда в реальном времени, значительно замедлилось с конца июля, и на прошлой неделе показатель находился примерно на 20% ниже уровня 2019 года, согласно данным Indeed.com.

Некоторые компании, возобновившие свою деятельность в конце весны и в начале лета, частично восстановили на рабочих местах отправленных в вынужденные отпуска работников, но темпы спроса недостаточно сильны для того, чтобы они могли вернуться к докризисным объемам штатов.

Число заявок на пособие по безработице почти в четыре раза превышает показатель, зафиксированный до начала пандемии в марте, а значит, компании продолжают сокращать сотрудников.

"Тот факт, что люди теряют работу через столько времени после начала пандемии, вызывает опасения", — сказал Лоуэлл Тейлор, профессор экономики в Heinz College.

В начале пандемии конгресс одобрил закон, предусматривающий еженедельную выплату дополнительных 600 долларов к обычному пособию по безработице. Эти выплаты были завершены в конце июля, и в августе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий штатам выплачивать 300 долларов в неделю в качестве дополнительной поддержки безработным из собственных резервных фондов.

Резервные фонды штатов могут быть исчерпаны через пять-шесть недель, в зависимости от числа получателей таких выплат.

Во вторник республиканцы в сенате предложили принять урезанную программу поддержки населения в условиях пандемии. Переговоры между правительством и демократами о более широкомасштабных мерах помощи пока что не принесли желаемых результатов.

Предложение республиканцев предусматривает выплату дополнительного пособия по безработице из средств федерального бюджета в размере 300 долларов в неделю до 27 декабря.

— Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ