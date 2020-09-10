МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря мерам поддержки правительства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Мы знаем, вот у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%. В определенной степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и главное своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне правительством РФ и в регионах нашими коллегами в регионах", — продолжил президент.

Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил он.

"Всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", — сказал Путин.