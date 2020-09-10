МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Дорогобужа" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 6,5 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Дорогобуж" (за счет нераспределенной прибыли ПАО "Дорогобуж" по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 6 (шесть) рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, компания может направить на дивиденды 5,69 миллиарда рублей, следует из сообщения. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 20 октября. Внеочередное собрание акционеров состоится 2 октября.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.