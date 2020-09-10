10 сен — Dow Jones. В августе руководители ФРС договорились о новых принципах, в соответствии с которыми они будут в долгосрочной перспективе проводить свою политику. Готовясь к сентябрьскому заседанию, они обсуждают, как именно проводить эту стратегию в интересах экономики, которая восстанавливается от глубокого и необычного спада.

Судя по публичным выступлениям и интервью руководителей центрального банка, на ближайших заседаниях они более подробно расскажут об условиях, при которых должны продолжать действовать низкие процентные ставки.

Они также могут прояснить, что объявленные в марте покупки центральным банком казначейских и ипотечных облигаций с целью восстановления работы рынков продолжаются и сейчас, чтобы ускорить восстановление экономики.

Вместе с тем заявления руководителей ФРС перед назначенным на 15-16 сентября заседанием указывают на то, что они пока не договорились о том, насколько сильно следует корректировать новые ориентиры относительно планов в области денежно-кредитной политики и не повременить ли до ноября или до декабря и только тогда полностью переработать заявления о политике, чтобы они отражали новые принципы.

Руководители центрального банка сигнализировали, что достижение консенсуса по другим вопросам, касающимся покупки активов, теперь не столь насущно. Это включает вопрос о том, не следует ли переместиться в сторону покупок более долгосрочных казначейских облигаций, чтобы понизить их доходность, как ФРС делала в рамках предыдущей программы покупки активов в 2012-2014 годы, а также о том, надо ли в дальнейшем увязывать информацию о планах относительно процентных ставок с темпом покупок активов.

В марте руководители ФРС понизили ключевую ставку почти до нуля и покупают государственные ценные бумаги темпом более 1 трлн долларов в год. В то время как ставки близки к нулю, по мнению руководителей центрального банка, они могли бы усилить стимулирование экономики, просигнализировав, как долго краткосрочные ставки будут оставаться низкими. В частности, они могли бы сделать это, объявив, какая инфляция и какие условия на рынке труда будут гарантировать, что ставки останутся близкими к нулю.

На июльском заседании Комитета по операциям на открытом рынке некоторые руководители ФРС сказали, что центральному банку, вероятно, потребуется увеличить стимулирование экономики. По мнению многих руководителей центрального банка, дополнительные государственные расходы были бы более целесообразными в условиях все еще подавленной карантинными мерами экономической активности и занятости.

После заседания в следующую среду руководители ФРС должны будут обнародовать свои прогнозы экономики и динамики процентных ставок до конца 2023 года.

В последних прогнозах, опубликованных в июне, почти все руководители центрального банка предполагали, что ставки останутся около нуля до конца 2022 года. Прогнозы, которые укажут, что ставки будут близки к нулю до конца 2023 года, могут стать одним из способов усилить сигнал о том, что "ставки будут низкими дольше", который прозвучал в пересмотренных принципах стратегии. Вместе с тем эффект от этого может оказаться слабым, так как инвесторы рынков фьючерсов не ожидают повышения ставок ФРС до 2024 года.

Некоторые руководители центрального банка говорили, что не торопятся уточнять ориентиры, поскольку инвесторы уже ожидают, что ФРС буде удерживать ставки на низких уровнях несколько лет.

Более того, необычная природа текущего экономического шока исказила традиционную динамику спада бизнес-цикла, поэтому низкие процентные ставки не подстегивают восстановление активности в таких отраслях сферы услуг, как ресторанный бизнес и туризм, которые больше других пострадали от пандемии.

"Когда всем станет ясно, что мы переходим от чрезвычайного режима в более стабильный режим, думаю, что важность ориентиров относительно дальнейшей политики и ясность… будут становиться важнее, — сказал президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. – Не думаю, что мы уже находимся на этом этапе".

Сейчас обсуждение того, как уточнить ориентиры относительно дальнейшей динамики процентных ставок и вопросы коррекции программы покупки активов, менее заметны на фоне сделанного в августе заявления о том, что после продолжавшегося год пересмотра своей политики ФРС решила, что будет допускать периоды немного более высокой инфляции после периодов, в течение которых ценовое давление было ниже установленного центральным банком целевого уровня 2%.

"Важно, чтобы заявление по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке соответствовало новому документу о стратегии", — сказала на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

В последние шесть месяцев в заявлениях ФРС говорилось, что центральный банк будет удерживать ставки около нуля, пока его руководители "не убедятся, что экономика пережила последние события и движется к достижению" целевых уровней инфляции и занятости.

Несколько руководителей ФРС говорили, что такая риторика, впервые примененная, когда центральный банк приблизил ставки к нулю 15 марта, впоследствии должна быть обновлена. "Такой язык "несколько устарел", сказала Местер.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин назвал текущие ориентиры "ограниченными по времени", добавив, что "вопрос лишь в том, настало ли время для изменений".

Поскольку новые принципы ФРС предполагают более гибкое отношение к целевому уровню инфляции 2%, руководители центрального банка уже просигнализировали о сохранении низких ставок даже после того, как вызванный карантинными мерами спад отступит.

"Они договорились о принципах. "Понятно, что надо делать, но не совсем понятно, как", — сказал Роберто Перли, бывший экономист ФРС, а теперь – аналитик Cornerstone Macro. – Теперь им надо договориться, как сказать об этом".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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