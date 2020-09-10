МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июле 2020 года составил 4,24 миллиарда долларов, сократившись на 43,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт РФ на Украину составил 2,202 миллиарда долларов (снижение на 52,1%), импорт в РФ из Украины — 2,038 миллиарда долларов (снижение на 29,3%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,4% с 2% годом ранее. Россия снизила товарооборот за январь-август на 16%

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-июле снизился на 20% в годовом выражении и составил 15,172 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в Белоруссию составил 8,405 миллиарда долларов (снижение на 27,9%), импорт в РФ из Белоруссии — 6,767 миллиарда долларов (снижение на 7,4%). Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 4,9% с 5,1% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июле сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 56,931 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай упал на 13,1% и составил 27,606 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая — увеличился на 1,1%, до 29,325 миллиарда. Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 18,4% с 16,2% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-июле снизился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,274 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в Евросоюз упал на 30,3%, составив 76,598 миллиарда долларов, импорт из ЕС — понизился на 8,9%, до 43,675 миллиарда. Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении до 38,9% с 42,1% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США в январе-июле текущего года уменьшился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 14,044 миллиарда долларов. В том числе, экспорт из России в США составил 6,116 миллиарда долларов (снижение на 16,4%), импорт в РФ из США — 7,929 миллиарда (снижение на 0,9%). Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4,5% с 4,1%.