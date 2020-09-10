МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ранее "Известия" опубликовали материал о том, что Роспотребнадзор не дал непродовольственным магазинам гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса.
"Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", — сказал Ефимов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200910/832011607.html