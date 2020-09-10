Число заявок на пособие по безработице в США за неделю не изменилось - 884 тысячи
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября, не изменилось по сравнению в пересмотренным показателем предыдущей недели, оставшись на уровне в 884 тысячи заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 35 тысяч заявок.
Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 884 тысяч с 881 тысячи.
На прошлой неделе показатель опустился ниже 1 миллиона второй раз с марта, когда произошел резкий рост числа заявок.
https://1prime.ru/state_regulation/20200910/832011734.html