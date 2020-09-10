МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Правительство завершает подготовку проекта бюджета РФ на 2021-2023 годы, документ сохраняет социальную направленность и учитывает необходимость вернуть экономику к восстановительному росту, сообщает пресс-служба кабмина. Банк России дал прогноз по основным показателям экономики страны на 2023 год

"Правительство завершает работу по подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, сформулированных президентом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Все эти документы в четверг рассмотрела правкомиссия по бюджетным проектировкам.

В этом году экономика столкнулась с серьёзными вызовами. Сформированный проект нового трёхлетнего бюджета – это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с учётом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту, отметил премьер Михаил Мишустин.

"Основная же задача остаётся неизменной – обеспечить реализацию национальных целей развития и безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Этот приоритет в проекте бюджета полностью учтён, подчеркнул председатель правительства", — говорится в сообщении.