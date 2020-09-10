МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Росрыболовство предлагает усилить контроль за оборотом продукции из осетровых видов рыб, включая черную икру, говорится в сообщении ведомства.

Росрыболовство отмечает, что 9 сентября состоялось заседание правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. "В ходе заседания Росрыболовством был поднят вопрос об усилении контроля за оборотом продукции из осетровых видов рыб, включая икру", — говорится в сообщении.

"В качестве одной из мер было предложено изменить функционал ФГИС "Меркурий" в части обязательной регистрации стад осетровых видов рыб и изменить административный регламент Росрыболовства по предоставлению документов в рамках конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры с целью включения обязательств по импорту", — добавляет ведомство.

По поручению правкомиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), Россельхознадзора и Росрыболовства.

"Мы договорились, что и в отношении красной икры, и в отношении черной икры необходимо синхронизировать информационные системы ряда федеральных органов исполнительной власти — это и налоговая служба, и таможенная служба, и Россельхознадзор, и Росрыболовство", — сказала в четверг Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".