МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-июля 2020 года снизилось на 4,77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 176,3 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 150,1 тонны против 143,38 тонны в январе-июле 2019 года (рост на 4,69%), попутного было снижено на 10,43% — до 9,79 тонны против 10,93 тонны, вторичного составило 16,41 тонны против 30,82 тонны (снижение на 46,76%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.

В 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.