МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать свой прогноз по динамике ВВП в текущем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России дал прогноз по основным показателям экономики страны на 2023 год

"Прогноз Центрального банка на третий квартал и на год в целом будет актуализирован в октябрьский прогнозный раунд", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой представлению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".

"Есть еще большая уверенность в том, что с точки зрения последовательного роста, то есть в сезонно сглаженном выражении третий квартал ко второму покажет значимую положительную динамику, несмотря на продолжение действие ограничений", — добавил зампред регулятора.

По прогнозу ЦБ, спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%, а в 2023 году — на 2-3%. При этом Заботкин ранее в четверг говорил, что динамика ВВП в июле-августе складывается лучше ожиданий ЦБ, итоги года могут быть лучше июльского прогноза по спаду экономики страны.