МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с дефицитом в 1,692 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства.

В августе дефицит бюджета составил 296,5 миллиарда рублей. При этом Минфин скорректировал оценку дефицита бюджета за июль: он составил 572 миллиарда рублей вместо ранее озвученных 699,2 миллиарда.

Объем поступивших доходов за восемь месяцев достиг 11,688 триллиона рублей, что составляет 56,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 3,407 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 8,281 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 13,380 триллиона рублей, или 68% к общему утвержденному годовому объему и 56,4% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за восемь месяцев 6,883 триллиона рублей, или 52,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба – 2,783 триллиона рублей, или 50,8% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в казну 2,021 триллиона рублей, или 103,7% к годовому прогнозу.