БРЮССЕЛЬ, 10 сен — ПРАЙМ. Евросоюз продлил 6 месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Сегодня Совет (стран союза — ред.) решил продлить еще на 6 месяцев — до 15 марта 2021 года, санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в релизе.

Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям, отмечает я в релизе.

"Решение принято Советом в рамках письменной процедуры", — говорится в нем.

Юридические акты, необходимые для вступления пролонгации санкций в силу, будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября 2020 года, сообщает Совет.

В среду постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру для принятия решения о продлении этих ограничительных мер. Эта процедура предполагает сбор решений стран ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. По его окончании определяется, есть ли необходимая поддержка поставленному на такое "голосование" решению. Для пролонгации санкций необходимо согласие всех 27 государств союза.

Ожидалось, что санкции, действие которых истекало 15 сентября, будут продлены.