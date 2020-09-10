МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Норникель" считает обращение Росприроднадзора в суд с иском о возмещении вреда от аварии в Норильске преждевременным и полагает, что размер ущерба можно определить корректно только после завершения работ по ликвидации последствий аварии, говорится в заявлении компании.

Ранее в четверг пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что Енисейское межрегиональное управление ведомства направило в арбитражный суд Красноярского края иск к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель") о возмещении ущерба от ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей. Норникель не представил план восстановления почвы после ЧП в Норильске

"Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена. Компания активно участвовала в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба", — говорится в сообщении "Норникеля"

"Надеемся, что рассмотрение нашего кейса в суде позволит объективно разобраться в последствиях аварии и результатах ликвидации", — добавили в компании.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.