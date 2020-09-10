МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Поручение президента РФ скорректировать нацпроекты станет темой обсуждения на ближайшем расширенном президиуме Госсовета, сообщается на сайте Кремля.

В четверг состоялось заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", где обсуждалась корректировка нацпроектов.

"Открывая заседание рабочей группы, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что президентом правительству совместно с Госсоветом дано поручение скорректировать национальные проекты, и этот вопрос станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета", — говорится в сообщении.