ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.

В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".

"Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", — говорит Трамп в документе.

По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — уверен президент.

Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.