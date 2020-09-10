МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Подушевые нормативы финансирования бюджетов регионов, предусмотренные программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи, планируют проиндектировать на 3,7% на 2021 год, следует из пояснительной записки к проекту программы госгарантий, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

"Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные Программой, проиндексированы: на 2021 год на 3,7 %, на 2022 год на 4,0 %, на 2023 год на 4,0 %",- говорится в документе.