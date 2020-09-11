МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) обратилась в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с просьбой разобраться с ситуацией, когда ввоз импортной цветочной продукции в Россию по заниженной таможенной стоимости создает неконкурентные условия для отечественных производителей, заявил РИА Новости предправления НАЦ Алексей Антипов.

"В среду я выступил с докладом на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где указал на сложившуюся ситуацию. Наша позиция – мы готовы, мы даже хотим платить НДС: но в данном случае его платим только мы, а на нас приходится только 17% рынка. Если все будут платить НДС, наша доходность восстановится, это и государству интересно", — сказал Антипов.

Он обратил внимание, что Белоруссия, где по факту очень мало собственных производств, является сегодня самым крупным поставщиком цветочной продукции в Россию. "Поставки идут через белорусские компании, освобожденные правительством Белоруссии от уплаты НДС — так называемых таможенных транзитеров: они платят только 5% таможенной пошлины, которая и так самая низкая в мире, например, в ЕС – 8,5%, в Китае – 10%", — пояснил Антипов.

По его словам, основными покупателями цветов являются индивидуальные предприниматели, не платящие НДС: это делает невозможным возмещение налога для российских производителей, которые в результате вынуждены продавать свою продукцию дороже, чем обходится закупка у белорусских транзитеров. "Цветы из Европы идут по демпинговым ценам, некоторые наши производители — на грани банкротства. Мы согласны платить НДС, но тогда пусть платят все стороны", — отметил он, добавив, что "возможно, эта история — не только нашей группы товаров".

Кроме того, в качестве поддержки производителей НАЦ предлагала субсидирование кредитных ставок. "Мы сейчас единственная отрасль, которая не получает никаких субсидий по линии сельского хозяйства. С этим мы обращались в Минсельхоз и Минфин РФ, поддержки пока не нашли. С другой стороны, если с ситуацией, на которую я указал, наведут порядок, отрасли и этого будет достаточно", — сказал собеседник агентства, уточнив, что инициатором обсуждения проблемы в ходе госкомиссии стал Минпромторг.

Ассоциация в прошлом году обращалась в ряд российских органов власти с просьбой снизить до 10% с 20% НДС для отечественных производителей цветов и повысить таможенную пошлину для импортной продукции — до 15% с 5%. Совет Федерации поддержал инициативу, предложив в марте правительству снизить НДС для цветоводов до 10%, а в конце мая — обратился с новым предложением: освободить от НДС предпринимателей цветочной отрасли, которые выращивают товар в закрытом грунте.