МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор австралийско-британской Rio Tinto, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, Жан-Себастьян Жак уходит со своего поста после скандала с разрушением исторических объектов в Западной Австралии, сообщила компания.

Для расширения добычи железной руды Rio Tinto в марте разрушила древние пещеры аборигенов в ущелье Джуукан, которые считаются свидетельством проживания людей на континенте 46 тысяч лет назад — во время последнего ледникового периода. Уничтожение этих исторических объектов вызвало широкий общественный резонанс.

"То, что произошло с Джуукан, было неправильно, и мы намерены сделать все, чтобы разрушение подобных объектов наследия, имеющих археологическое и культурное значение, больше не повторилось во время работ Rio Tinto", — заявил председатель совета директоров компании Саймон Томпсон, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

"По общему согласию, Жан-Себастьян Жак покинет пост генерального директора компании. Идет процесс поиска преемника. Жан-Себастьян Жак останется на своей должности до назначения преемника или до 31 марта 2021 года, в зависимости от того, что наступит раньше", — говорится в сообщении.

По этой же причине компанию покинут еще ряд топ-менеджеров.

Rio Tinto — одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Она работает в 40 страна, добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.