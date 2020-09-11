МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в августе в годовом выражении, по окончательной оценке, не изменились против дефляции на уровне 0,1% в июле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в августе в годовом исчислении снизились на 0,1%, а в месячном — на 0,2%. Что также совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.