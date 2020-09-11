МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 5,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 7,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 4% и снизился на 8,9% — в годовом.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле в месячном выражении вырос на 6,3% при прогнозе роста на 5%. В годовом исчислении показатель снизился на 9,4%, тогда как эксперты ожидали падения на 10,5%.