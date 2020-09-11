МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%, говорится в исследовании, проведенном в Финансовом университете при правительстве РФ, пишет "Российская газета".

В основе исследования — результаты замера потребительских настроений населения.

Самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.

По мнению экспертов, главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения. Cпрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России.