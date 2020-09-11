МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Доминирование доллара является преимуществом США в торговых войнах с Китаем, пишет Bloomberg.

Порядка 40 процентов всех сделок в июле этого года пришлось на доллар через SWIFT, тогда как на юань — менее двух процентов.

По мнению экспертов, преимущество доллара США станет еще более значительным в случае введения администрацией Трампа санкций в отношении финансовых организаций в Гонконге.

Как считает профессор экономики Гонконгского университета Эдвин Лай, Китай находится в невыгодном положении: его платежная система недостаточно развита, юань станет международной валютой лишь через несколько десятилетий.