Назван главный козырь США в торговых войнах с Китаем
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Доминирование доллара является преимуществом США в торговых войнах с Китаем, пишет Bloomberg.
Порядка 40 процентов всех сделок в июле этого года пришлось на доллар через SWIFT, тогда как на юань — менее двух процентов.
По мнению экспертов, преимущество доллара США станет еще более значительным в случае введения администрацией Трампа санкций в отношении финансовых организаций в Гонконге.
Как считает профессор экономики Гонконгского университета Эдвин Лай, Китай находится в невыгодном положении: его платежная система недостаточно развита, юань станет международной валютой лишь через несколько десятилетий.
https://1prime.ru/state_regulation/20200911/832014643.html