МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой: налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Мишустин также поручил Минфину провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, изменяющий налоговое соглашение. Россия и Кипр подписали такой документ 8 сентября.

Как поясняет кабмин, утвержденный протокол определяет перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

"Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов", — уточняет кабмин.