МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ввод жилья в России за восемь месяцев 2020 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% — до 39,3 миллиона квадратных метров.

"По оперативным данным от регионов, у нас по состоянию на 1 сентября ввод жилья отстает от показателей прошлого года на 7%. В принципе это не так много с учетом того, что мы дали возможность моратория на проверки и на штрафы за несоблюдение тех или иных обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства", — рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в Санкт-Петербурге, добавив, что в настоящее время в стадии строительства в России находится примерно 98 миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя, объем ввода жилья по стране на 1 сентября составил 39,3 миллионов квадратных метров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что снижение ввода жилья по итогам 2020 года составит около 5%, а в 2021 году "при удачном стечении обстоятельств" уровень ввода будет сопоставим с результатами 2019 года. В прошлом году в России сдали 79,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 4,9% выше результатов 2018 года.