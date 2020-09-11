МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Германии зарегистрированы первые случаи африканской чумы свиней (АЧС), что привело к прекращению экспорта мяса, сообщает агентство Bloomberg.

Германия — основной европейский производитель свинины и главный ее поставщик в Китай. Поставки мяса за пределы ЕС были прекращены сразу после появления информации о вспышках АЧС в федеральной земле Бранденбург.

Африканская чума не представляет опасности для людей, но летальна для диких и домашних свиней.

Пандемия коронавируса стала самым серьезным шоком для экономики Германии со времен Второй мировой войны. Еврокомиссия прогнозирует сокращение ее экономики на 6,3 процента в этом году.