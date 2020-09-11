Британия и Япония достигли соглашения о свободной торговле
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Великобритания и Япония достигли соглашения о свободной торговле, что стало первой крупной торговой сделкой Британии после Brexit, говорится в сообщении британского минторга.
"Великобритания заключила соглашение о свободной торговле с Японией, которое стало первой крупной торговой сделкой Великобритании как независимой торговой страны и увеличит оборот с Японией примерно на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов", — говорится в заявлении.
Стороны достигли договоренности в пятницу утром во время видеозвонка между британским министром торговли Лиз Трасс и японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги.
https://1prime.ru/state_regulation/20200911/832015031.html