МИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Национальный аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября, заявил гендиректор главного белорусского аэропорта Вячеслав Хоронеко.

"Аэровокзал начал оживать в июле. Кроме авиакомпаний, которые работали здесь всегда, "Белавиа" и Air China, регулярные рейсы возобновили авиалинии из Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Турции, Туркменистана, Узбекистана. Германии. С открытием некоторых курортных стран полетели и чартеры — всего лишь 45% от обычного количества. Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", — рассказал Хоронеко в интервью газете "Республика", которое опубликовано в пятницу.

В настоящее время между Белоруссией и Россией из-за пандемии коронавируса COVID-19 отсутствует регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Ранее Минск и Москва договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Как сообщали РИА Новости в белорусском минтрансе, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий. В пятницу в пресс-службе минтранса республики РИА Новости сообщили, что белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения.

С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство, и другое.