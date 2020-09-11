ФРАНКФУРТ, 11 сен — Dow Jones. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в пятницу призвал не слишком обольщаться по поводу восстановления экономики еврозоны. Таким образом, дверь для нового раунда стимулирования в ближайшие месяцы остается открытой. Глава ЕЦБ Лагард прогнозирует падение экономики еврозоны в 2020 году на 8-12%

Днем ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард удивила инвесторов, оптимистично оценив восстановление в еврозоне, что обусловило рост евро.

Опубликованный на сайте ЕЦБ пост Лейна напоминает о коммуникационной ошибке, которую Лагард допустила в марте. Лейн тогда убеждал инвесторов в том, что ЕЦБ готов поддержать такие сильно обремененные долгами страны, как Италия, после того как Лагард дала понять, что банк этого делать не будет.

"Должно быть абсолютно ясно, что обольщаться не стоит", — написал Лейн в пятницу утром.

В четверг аналитики предупреждали, что слова Лагард о перспективах экономики еврозоны звучали уж слишком оптимистично. Она просигнализировала о том, что руководители не обсуждали новых мер стимулирования и их не обеспокоило падение инфляции в августе до —0,2%.

Похоже, что Лейн опубликовал пост, чтобы обратить внимание на такие опасения. Он подчеркнул, что восстановление экономики региона идет неровно, а в последнее время проявилась слабость в столь важном для нее секторе услуг. По его словам, инфляция слишком низка, что отчасти связано с наблюдавшимся в последнее время ростом евро.

"В ближайшие месяцы будет доступна более полная информация, на основании которой может производиться калибровка денежно-кредитной политики", — написал Лейн.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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