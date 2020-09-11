МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией еще не принято, оно зависит от развития эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве. Аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление рейсов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября

"Насколько я знаю, решение еще не принято. Решение будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Санитарные врачи двух стран находятся в постоянном контакте, этот вопрос решают они", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках возобновления авиасообщения между Москвой и Минском.

"Рассмотрение (вопроса о возобновлении авиасообщения) идет в двустороннем режиме. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, (авиасообщение) откроется. Белорусские предложения действительно передавались, причем не один раз", — уточнил источник.

В настоящее время между Белоруссией и Россией из-за пандемии коронавируса COVID-19 отсутствует регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Ранее Минск и Москва договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Как сообщали РИА Новости в белорусском минтрансе, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий. В пятницу в пресс-службе минтранса республики РИА Новости сообщили, что белорусская сторона передала РФ свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения.

Гендиректор главного белорусского аэропорта Вячеслав Хоронеко ранее заявил, что национальный аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября.

С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство, и другое.