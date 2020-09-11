МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил партийцам проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения.

"Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что на повестке дня в Кремле "многие точки зрения" людей, которые обладают "экспертными знаниями" и большим рабочим опытом.

"Поэтому все эти инициативы, предложения — они "на столе". Но пока предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, — таких нет", — заключил Песков.