МОСКВА, 11 сен —ПРАЙМ. В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно последним данным ВЦИОМ, 60% россиян сейчас оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой (14%) — положительную. Что касается ожиданий, то 41% респондентов считают, что через год будут жить так же, как и сейчас, четверть россиян (25%) ожидают ухудшения своего материального положения, а 24% — улучшения. Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 27 августа 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

"Вы видели прогнозы правительства. Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, окажется ли материальное положение россиян в следующем году хуже, как полагают четверть респондентов ВЦИОМ.

Представитель Кремля признал, что последствия кризиса ощущаются в России. "Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики", — сказал Песков.

По его словам, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и объемами поражения экономической инфраструктуры, наблюдаются и в других странах мира. Представитель Кремля напомнил, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором говорил о наличии кризисных проявлений.

"К сожалению, нам их не избежать и в какой-то краткосрочной перспективе. Но все-таки благодаря действиям правительства, благодаря решениям, оперативно которые принимались, удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики от ковидного кризиса. Поэтому правительство работает, последствия кризиса минимизируются. Но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста", — подчеркнул Песков.