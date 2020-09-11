11 сен — Dow Jones. Мировая экономика, вероятно, восстановится в 3-м квартале, но затем ее темпы замедлятся, так как пандемия коронавируса по-прежнему оказывает сильное негативное влияние на сектор потребительских услуг и другие отрасли.

Во 2-м квартале 2020 года мировой ВВП продемонстрировал сокращение второй квартал подряд. Широкомасштабные меры, осуществляемые властями и гражданами для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, нанесли сильный удар по экономической активности.

ВВП стран Большой двадцатки в 1-м квартале 2020 года сократился на 3,4%, что стало самым сильным падением показателя с 1998 года, но его падение во 2-м квартале оказалось беспрецедентным после окончания Второй мировой войны.

Однако ключевыми для экономической активности во время пандемии стали месяцы, а не кварталы. За пределами Китая наиболее сильное падение активности наблюдалось в марте и апреле, тогда как восстановление экономики во многих странах началось в мае и значительно укрепилось в июне и июле на фоне ослабления ограничений.

Этот сценарий наглядно проявился в данных Великобритании, опубликованных в пятницу. ВВП Великобритании в июле вырос на 6,6% по сравнению с июнем, когда он повысился на 8,7%. Таким образом, экономика Великобритании в 3-м квартале может продемонстрировать рост на 15% после снижения на 20,4% во 2-м квартале 2020 года.

По сравнению с февралем, последним месяцем до начала пандемии, экономика Великобритании в июле упала на 11,7%. Производство в секторе услуг, в котором требуется более тесный личный контакт с клиентом, снизилось на 12,6% по сравнению с февралем, тогда как промышленное производство упало на 7%.

Экономисты ожидают дальнейшего замедления восстановления экономики Великобритании и мировой экономики в целом в ближайшие месяцы.

"Пока основным экономикам мира удается избежать повторной всеобщей изоляции, восстановление будет продолжаться, но они не смогут сохранить столь стремительные темпы, которые наблюдались несколько месяцев назад", — говорит Жиль Моек, главный экономист страховой компании Axa. "Сейчас начинается самый сложный период", — добавляет он.

Великобритания одной из немногих экономик мира представляет ежемесячную статистику роста ВВП и является крупнейшей из них. Великобритания пережила наиболее сильное падение активности среди развитых экономик во 2-м квартале, но последовательность ежемесячного падения и роста активности здесь похожа на ситуацию в других странах, в том числе в США.

Норвегия во вторник представила ежемесячный отчет по ВВП, который также свидетельствовал о замедлении роста экономики страны в июле по сравнению с июнем. В марте и апреле Норвегия пережила не столь значительный спад, и в июле ВВП страны был лишь на 4,7% ниже февральского уровня.

Данные за август еще не доступны, но результаты опросов компаний указывают на продолжающееся пятый месяц подряд восстановление мировой экономики. Ключевой индикатор активности в деловых кругах 45 стран, рассчитываемый компанией IHS Markit для J.P. Morgan и основанный на опросе менеджеров по снабжению, достиг 7-месячного максимума.

Однако восстановление остается весьма хрупким, так как новые вспышки инфекции спровоцировали введение новых ограничительных мер и усугубили осторожность потребителей. Активность ослабевает в Японии, Индии, Австралии, Казахстане, Испании и Италии. На долю этих стран приходится 15% от мирового ВВП.

Наряду с Китаем Германия является одним из ключевых звеньев мировой экономики, которые демонстрируют более сильное восстановление, чем ожидалось. Экономисты Института экономических исследований Германии в четверг представили прогноз, согласно которому ВВП Германии в 2020 году сократится на 6%, а не на 9%, как предполагалось ранее.

Экономические показатели, зарекомендовавшие себя надежными индикаторами будущей активности, указывают на замедление темпов роста в ближайшие месяцы. Составные опережающие индикаторы ОЭСР выросли в августе, но не столь резко, как в три предыдущие месяца.

В ОЭСР заявили, что это сигнализирует о менее быстром росте активности в большинстве крупных экономиках мира. Основными исключениями стали Китай, где темпы роста останутся без изменений, и Бразилия, активность в которой обещает ускориться.

"Темпы восстановления замедлились", — сказали в ОЭСР.

После сильных колебаний во 2-м и 3-м кварталах темпы роста должны вернуться к более нормальным уровням в 4-м квартале и 2021 году. Однако риск повторных вспышек коронавируса сохраняется, и связанная с ним неопределенность, вероятно, продолжит негативно влиять на расходы компаний и домохозяйств, пока вакцина от коронавируса не появится в широком доступе.

"Было бы ошибочно полагать, что кризис скоро будет преодолен, — говорит Марсель Фратчер, президент Института экономических исследований Германии. – Приходится допустить появление факторов, тормозящих восстановление, таких как банкротства компаний, а также роста безработицы".

Таким образом, у правительств и центральных банков по-прежнему остается много работы.

"В последние недели поступали сообщения о программах поддержки восстановления, и, вероятно, вскоре мы услышим больше таких заявлений, — считает Джеймс Помрой, экономист HSBC. – Без этих программ ущерб, нанесенный кризисом, станет еще более серьезным, а разрыв между условными победителями и проигравшими усилится".

— Авторы Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com, Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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